نيويورك تايمز: الحرب استنزفت أمريكا وأضعفت قدرتها على ردع الصين

خبرني - تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسات الحرب على ميزان الردع الأمريكي في آسيا، إلى جانب ملفات تتعلق بغزة والأزمة السياسية البريطانية وهجرة الكفاءات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيحقق مكاسب سريعة عبر إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكنها رأت أن التحدي الحقيقي يبدأ خلال مهلة الـ30 يوما المخصصة للتفاوض على القضايا الخلافية.

وأضافت الصحيفة أن خبراء يرجحون أن يقتصر الاتفاق على تفاهمات عامة تنهي المواجهة العسكرية دون معالجة الملفات الجوهرية، ما يجعل التسوية الحالية مؤقتة وقابلة للاهتزاز مع بقاء الخلافات الأساسية دون حلول نهائية بين الطرفين.

من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين صينيين قولهم إن الحرب مع إيران أظهرت الولايات المتحدة كقوة مستنزفة عسكريا، معتبرين أن تراجع مخزون الأسلحة الأمريكية قد يضعف قدرتها على ردع الصين في أي مواجهة محتملة حول تايوان.

ورأت الصحيفة أن بكين تنظر إلى هذا الاستنزاف باعتباره فرصة لتعزيز نفوذها في القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما اعتبر خبراء صينيون أن الحرب كشفت خللا في قدرة واشنطن على تجديد ترسانتها خلال النزاعات الطويلة.

هدنة هشة

وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن الغارات الأمريكية على إيران ردا على هجمات استهدفت سفنا حربية أعادت الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي التصعيد رغم استمرار وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا عسكريا أمريكيا أكد استمرار الهدنة ما لم يصدر الرئيس الأمريكي قرارا مغايرا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي أي ضربة جديدة إلى تقويض المسار الدبلوماسي الهش بين الطرفين.

وفي ملف غزة، سلطت افتتاحية صحيفة الغارديان الضوء على استمرار العمليات الإسرائيلية في القطاع رغم اتفاقات التهدئة، معتبرة أن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لممارسة ضغط فعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض الالتزام بالهدنة.

ودعت الصحيفة الدول الأوروبية إلى استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي لوقف الحرب، معتبرة أن استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم تجاهلها التزاماتها يقوض مصداقية المواقف الأوروبية تجاه الحرب في غزة.

هجرة عكسية

في موضوع آخر، تحدثت صحيفة جروزالم بوست عن تصاعد هجرة العلماء والباحثين الإسرائيليين إلى الخارج سعيا وراء فرص أفضل، محذرة من خسائر إستراتيجية تمس قطاعات التكنولوجيا والأمن والدفاع نتيجة تراجع عودة الكفاءات إلى إسرائيل.

وفي ملف العلاقات الدولية، قالت مجلة تايم إن لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ببابا الافتيكان ليو الرابع عشر يمثل محاولة لترميم العلاقة بين واشنطن والفاتيكان، إلى جانب كونه اختبارا سياسيا مبكرا لطموحات روبيو الرئاسية المحتملة.

أما صحيفة الإندبندنت فرأت أن خسائر حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية تعكس تراجعا واضحا في شعبية رئيس الوزراء كير ستارمر، مع تصاعد الضغوط الداخلية والدعم المتزايد لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فرج.