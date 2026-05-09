روسيا وأوكرانيا توافقان على هدنة أعلنها ترمب لثلاثة أيام

خبرني - أعلنت روسيا وأوكرانيا - الجمعة- موافقتهما على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام، وتبادل ألف أسير بين الجانبين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -على مواقع التواصل الاجتماعي- إن "حياة الأسرى الأوكرانيين الذين سيعودون إلى ديارهم أهم بالنسبة لنا من الساحة الحمراء"، مؤكدا موافقة روسيا على إجراء تبادل أسرى حرب "بصيغة ألف مقابل ألف".

من جانبه، قال مستشار السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف -للصحفيين في موسكو- إن المبادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار ترتبط بالذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفياتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أنه بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافقت موسكو على اقتراح ترمب بوقف إطلاق النار لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما أكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب خلال فترة وقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس ترمب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار، مؤكدا أن المبادرة جاءت بطلب مباشر منه، مضيفا أنه يأمل أن تكون "بداية لنهاية هذه الحرب الطويلة والدامية والصعبة".

والاثنين الماضي، قرر الرئيس الروسي إعلان هدنة في أوكرانيا يوميْ 8 و9 مايو/أيار بمناسبة "يوم النصر"، الذي تحتفل به موسكو سنويا بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وتنظم فيه عادة عرضا عسكريا ضخما في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية.

هجمات متبادلة

وقبل إعلان ترمب للهدنة، شنّت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة أمس الجمعة، وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 67 مسيّرة ليلا، وهو أدنى رقم لها منذ شهر تقريبا. وأفاد الرئيس الأوكراني بأن روسيا هاجمت في الساعات الماضية خطوط الجبهة الأمامية بنحو 850 مسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 400 طائرة مسيرة أوكرانية منذ منتصف الليل، وأنها "ترد بشكل متكافئ".

وأعلنت وزارة النقل في موسكو إغلاق نحو 13 مطارا في جنوب روسيا الجمعة، بعد أن أصابت طائرة مسيرة أوكرانية مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف-أون-دون الواقعة في الجنوب.

وترأس بوتين اجتماعا أمنيا بشأن الضربة، معتبرا أنها "عمل ذو طابع إرهابي" من شأنه أن يعرّض الطيران المدني للخطر.

وفي الأثناء، استعر حريق غابات كبير في منطقة تشيرنوبيل المغلقة في شمال أوكرانيا الجمعة بعد تحطم مسيّرتين الخميس الماضي، حسبما أعلنته السلطات الأوكرانية.

وأفادت السلطات بأن مستويات الإشعاع في الموقع كانت ضمن "الحدود الطبيعية"، مضيفة أن طواقم الإطفاء تعمل على احتواء الحريق.