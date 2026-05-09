وفاة جوني لامب.. المرأة التي بنت إمبراطورية تلفزيونية مسيحية في العالم

خبرني - توفيت يوم الخميس جوني لامب التي أسست مع زوجها الراحل شبكة تلفزيون "داي ستار" وقادتها لتصبح واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية المسيحية في العالم، عن عمر ناهز 65 عاما.

وقالت الشبكة في بيان لها إن لامب التي كانت تشغل منصب رئيسة الشبكة، كانت تعاني من مشاكل صحية خطيرة قبل أن تتعرض لإصابة في الظهر أدت إلى تدهور حالتها الصحية. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وجاء في بيان مجلس إدارة الشبكة: "إن حب جوني للرب وللناس الذين نخدمهم هو ما شكل هذه الوزارة (الخدمة الدينية) منذ البداية". وذكرت الشبكة أن خدمتها ستستمر، وأن لامب حرصت على وجود فريق قيادي في مكانها.

بدأت جوني وزوجها ماركوس لامب، الذي توفي في عام 2021، البث في منطقة دالاس بمحطة واحدة في عام 1993. وبعد خمس سنوات، بدأت جوني لامب بتقديم برنامجها اليومي الشهير المخصص للسيدات.

انطلاقا من مقرها في بيدفورد بولاية تكساس، نمت شبكة تلفزيون "داي ستار" لتصل ببثها إلى أكثر من 200 دولة، وعرضت برامج للعديد من الإنجيليين المعروفين، بمن فيهم جويل أوستين وتي دي جيكس.

وذكرت الشبكة إنها تصل إلى 2.3 مليار منزل حول العالم. وقد تجذرت خدمتها في المذهب الخمسيني، وهو تقليد مسيحي معروف بعبادته المليئة بالروحانية، وإيمانه بالمعجزات المعاصرة والمعارك اليومية ضد التأثيرات الشريرة.

وبالإضافة إلى كونها رئيسة للشبكة وعملها خلف الكواليس، كان يمكن رؤية جوني لامب على الهواء وهي تقدم برنامج "Joni Table Talk" وتناقش قضايا يومية.

ووقفت جوني بجانب زوجها الراحل في عام 2010 عندما اعترف على التلفزيون بإقامته علاقة مع امرأة قبل سنوات. كما زعم ماركوس لامب حينها أن ثلاثة أشخاص حاولوا ابتزاز المال منه مقابل التزام الصمت.

وصرح جوني لامب في ذلك الوقت بأنها عندما علمت بخيانته شعرت بالتحطم وصلّت للروح القدس، الذي قال لها: "إنه يستحق المحاربة من أجله". وقال الزوجان إنهما داويا زواجهما وكانا يأملان في الحفاظ على خصوصية الأمر.

وبعد وفاة زوجها الأول عن عمر ناهز 64 عاما، تزوجت من دوغ وايس بعد ذلك بعامين. وقد قدما معا برنامج "Ministry Now".