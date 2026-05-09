تيم حسن ووفاء الكيلاني يتصدران الترند.. حقيقة الانفصال تشعل مواقع التواصل

خبرني - عاد اسم النجم السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول شائعات تحدثت عن انفصالهما عقب سنوات من الزواج.

ورغم الانتشار الواسع للأخبار خلال الساعات الماضية، لم يصدر أي تعليق رسمي من الثنائي، في وقت أكدت فيه مصادر مقربة أن العلاقة بينهما لا تزال مستقرة، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات متكررة اعتاد النجمان مواجهتها منذ ارتباطهما عام 2017.

ويحرص تيم حسن ووفاء الكيلاني على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيداً عن الأضواء، مع ظهور مدروس ومحدود في المناسبات العامة، الأمر الذي جعل علاقتهما محط اهتمام دائم من الجمهور ووسائل الإعلام.

وكانت وفاء الكيلاني قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها، مؤكدة أن التفاهم والدعم المتبادل يشكلان أساس حياتهما، فيما أرجعت غياب تيم حسن عن بعض الفعاليات إلى ارتباطاته الفنية المكثفة وتصوير أعماله الدرامية.

وأعاد تداول الشائعة تفاعل الجمهور مع لقطات سابقة جمعت الثنائي في مناسبات فنية وإنسانية، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالعلاقة الهادئة التي حافظا عليها بعيداً عن الاستعراض الإعلامي، معتبرين أن استمرار ظهورهما المتزن طوال السنوات الماضية ينفي صحة ما يتم تداوله حالياً.