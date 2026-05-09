عمدة أمريكي يفصل جهاز الشرطة بأكمله بسبب إزعاج زوجته

خبرني - كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن عمدة بلدة صغيرة في ولاية جورجيا قام بإنهاء خدمات جهاز الشرطة بالكامل بسبب إزعاجه زوجته، التي سبق أن وُجهت إليها اتهامات بخلق "بيئة عمل عدائية".

وذكرت قناة "WDEF" أن عمدة بلدة "كوهوتا" الأمريكية، رون شينيك، أغلق دائرة شرطة كوهوتا وفصل جميع موظفيها العشرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد زعم بأن الضباط أدلوا بـ"تعليقات غير لائقة" عن زوجته على "فيسبوك".

وكُتب على لافتة قاسية وُضعت على باب الدائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي): "تم حل دائرة الشرطة، وأُنهيت خدماتُ جميع الموظفين".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم إخطار أفراد الشرطة مسبقا، أم أنهم اكتشفوا طردهم فقط عندما حضروا متوقعين ممارسة عملهم كالمعتاد.

وقال شينيك بفظاظة عندما سُئل عن الجدل القائم: "سيحصلون على رواتبهم. نحن لسنا هكذا (يقصد لسنا سيئين)، وأنا أقدّر خدماتهم، حسناً؟ لقد حان وقت التغيير".

اندلع هذا الجدل أواخر الشهر الماضي عندما قدم العديد من الضباط شكاوى رسمية بشأن كاتبة المدينة السابقة، بام شينيك - وهي أيضا زوجة العمدة - لاستمرارها في العمل لصالح البلدة رغم فصلها من عملها.

وكان قد تم إنهاء خدماتها العام الماضي بسبب خلقها "بيئة عمل عدائية" على ما يبدو في البلدة التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة، ولكن يُزعم أنها كانت لا تزال تمتلك حق الوصول إلى معلومات شخصية وسرية.

وفي أعقاب الشكاوى الرسمية، عقد العمدة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الشرطة غريغ فاولر ومحامي البلدة برايان رايبورن، ليعلنوا أنهم تمكنوا من حل النزاع من خلال "حوار مفتوح ووساطة بحسن نية". ولكن بعد حوالي أسبوع، تم فصل جميع رجال الشرطة على أي حال.

وقال الرقيب جيريمي ماي، أحد الضباط المفصولين: "كل هذا نابع من انتقام شخصي من قبل العمدة - وأنا أؤمن بذلك بصدق"، مضيفا أنه سبق أن تم التأكيد لهم بأن وظائفهم ليست في خطر بسبب تقديمهم شكاوى بشأن زوجة العمدة.

وصرح ماي قائلا: "كان الرد الرسمي من محامي البلدة هو: لا توجد الوظائف في خطر. وها نحن هنا، بعد أقل من أسبوع، وقد بات جميعنا بلا وظيفة"، متابعا: "لقد اتخذنا موقفاً من أجل الشفافية، ونتيجة لذلك، فقد كل واحد منا وظيفته".

من جانبه، ألقى العمدة باللوم في النزاع على "تعليقات غير لائقة" نشرها الضباط على "فيسبوك". ولم يتضح على الفور ما هي التعليقات التي كان يشير إليها.

حالياً، أُمر الضباط المفصولون بإعادة جميع المعدات الخاصة بالدائرة. ومن المقرر أن يتولى مكتب مأمور مقاطعة "ويتفيلد" مهام الشرطة في البلدة الصغيرة.