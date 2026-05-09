الاحد: 10 أيار 2026
معن عبدالحق : كنت أكره بشار .. ولم اوقف بسبب تأييد النظام السابق

خبرني  - أدلى الممثل السوري معن عبد الحق بتصريحات عقب خروجه من السجن، موضحا أن توقيفه لم يكن بسبب موقفه من النظام السابق، وإنما نتيجة "مشكلة مع أحد الأشخاص".

وقال عبد الحق إن تعامل الأمن العام معه كان "محترما وأكثر من رائع"، مضيفا أن هذا ما يتمناه للسوريين في الدولة السورية المقبلة.

وأشار إلى أنه "طوال حياته كان يكره بشار الأسد"، مؤكدا أن "كثيرين كانوا مضطرين للظهور إعلاميا وتقديم عبارات المديح خوفا على حياتهم"، وفق قوله.

كما كشف أنه كان يحتفظ بعلم الثورة داخل خزانته، وشارك في ثلاث مظاهرات، لافتا إلى أنه كان مهددا بالاعتقال ويعيش حالة من الخوف خلال تلك الفترة.

ووجّه عبد الحق الشكر للرئيس أحمد الشرع، مشيدا بـ"كرمه ونبل أخلاقه وحرصه على الوطن والشعب"، مشيرا إلى أنه سيمنحه صوته في حال جرت انتخابات مستقبلية.

لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
