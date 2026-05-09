سرقة من العيار الثقيل.. اختفاء 12 كيلو ذهب وملايين الجنيهات من محل مصري

خبرني - أبلغ مالك محل مجوهرات مصري، عن سرقة من العيار الثقيل، بعد اختفاء 12 كيلو ذهب و5 ملايين جنيه بشكل مفاجئ وغامض من المحل، ليتبخر "شقى العمر" في لحظات.

وقال الجواهرجي وهو مصري يحمل الجنسية الإيطالية، إنه اكتشف اختفاء مشغولات ذهبية تزن نحو 12 كيلو جراما، والمبلغ المالي الضخم المقدر بـ5 ملايين جنيه، في أثناء جرد روتيني لمحتويات المحل، حيث لاحظ عجزا غير طبيعي في الذهب والأموال.

وبعد محاولات للوصول إلى السبب ومراجعة عمليات اليوم السابق، اكتشف مفاجأة أخرى صادمة وهي اختفاء أحد العمال بشكل مفاجئ دون إخطار أو تواصل؛ ما أثار الشكوك حول سرقته هذه الثروة وهروبه بها.

وتوجه مالك المحل إلى أسرة العامل بحثا عن أي خيط يقوده إلى الحقيقة، لكن الرد جاء حاملا صدمة أخرى: وهي اختفاء العامل منذ أيام، وتحرير أسرته محضرا شرطيا بتغيبه، لتزداد القصة غموضا وتعقيدا.

وتوجه صاحب المحل إلى قسم شرطة الطالبية حيث يوجد محله، ليحرر محضرا مدعوما بتفاصيل الجرد وكاميرات المراقبة التي أظهرت أن العامل غادر المحل بشكل طبيعي قبل أن يختفي عقب الواقعة مباشرة.

وبدأت أجهزة الأمن التحقيقات الأولية في الواقعة؛ بتفريغ كاميرات المراقبة وفحص تحركات العامل المختفي، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطه وإحضاره، مع تكثيف التحريات لتتبع خط سيره وكشف ملابسات الجريمة، في محاولة لاستعادة المسروقات التي تبخرت في لحظات.خبرني