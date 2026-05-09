حركة مسيئة مجددا .. رونالدو مهدد بعقوبة قبل قمة الهلال - فيديو

خبرني - أثار كريستيانو رونالدو نادي قائد النصر، حالة من الجدل في مباراة فريقه أمام مضيفه الشباب التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة 33 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وقد أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريق "العالمي" ليسهم في فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ورصدت عدسات الكاميرات خلال المباراة أن جمهور الشباب تعمد استفزاز كريستيانو رونالدو بالهتاف باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي.

فقام النجم البرتغالي المخضرم بالرقص ساخرا على إيقاع تلك الهتافات، قبل أن يقوم بحركة مسيئة، وهو ما أثار استياء عدد كبير من جماهير الكرة حيث طالبوا بضرورة معاقبته.

وسبق أن تم إيقاف كريستيانو رونالدو لمباراة واحدة في فبراير 2024 بسبب حركة تجاه جمهور الشباب أيضا، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق.

وبعدما تم إيقافه في المرة الأولى، أصبح "الدون" مهددا بعقوبة جديدة قبل المباراة المرتقبة للنصر أمام الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، والتي قد تحدد بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري السعودي هذا الموسم.

يذكر أن نادي النصر "العالمي" يتصدر حاليا جدول الترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن "الزعيم"، الذي لعب مباراة أقل.