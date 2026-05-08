رجل الأعمال الحنيطي: حان وقت التغيير الجذري ولا مجال للتأخير

  • 08 أيار 2026
  • 23:54
خبرني - نشر رجل الأعمال الأردني محمد حمود الحنيطي عبر صفحته على منصة (X) رسالة عقب المباراة الختامية لدوري المحترفين، حيث توّج الحسين إربد بطلا للدوري بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد.

وقال الحنيطي في منشوره إن الفيصلي “سيبقى زعيم الكرة الأردنية مهما اختلفت الأصوات”، مؤكدا أن الزعامة “تاريخ يُحفر بالمجد والرجال والبطولات ولا تُقاس بمباراة واحدة”، مضيفا أن الأندية الكبيرة تُعرف في لحظات العثرات قبل الانتصارات.

كما قدّم التهاني لجماهير الحسين إربد وإدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد.

واختتم الحنيطي منشوره بالتأكيد على أن كرة القدم تجمع ولا تفرق، وأن الأردن يبقى أكبر من كل المنافسات، مشددا على أنه إلى “حان وقت التغيير الجذري ولا مجال للتأخير”.

