الهلال السعودي يهزم الخلود ويفوز بكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه

خبرني - واصل الهلال كتابة التاريخ في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك السعودي".

الهلال، التقى الجمعة، مع الخلود، في مباراة نهائي نسخة عام 2026 من بطولة كأس الملك السعودي.

واستطاع الهلال تحقيق الفوز على الخلود، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الخلود كان تقدم في النتيجة بشكل مبكر، وذلك في الدقيقة الرابعة بواسطة راميرو إنريكي.

لكن الهلال قام بريمونتادا استثنائية خلال 5 دقائق، بدأت بهدف التعادل الذي أحرزه ناصر الدوسري في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45+2، أحرز الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف التقدم لصالح الهلال.

وظل الهلال محافظاً على النتيجة حتى نهاية المباراة، ليحقق اللقب الغالي بالنسبة له.

ورفع الهلال عدد ألقابه في كأس الملك السعودي إلى الرقم 10، ليتصدر ترتيب الأكثر تتويجاً على مدار تاريخ البطولة.

ويبتعد الهلال في صدارة الأكثر تتويجاً بهذه البطولة بفارق لقبين عن الأهلي صاحب الـ8 ألقاب والاتحاد الذي حقق 6 بطولات.