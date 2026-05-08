وفاة الشاب عبدالله موسى الحنيفات

بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العلي العظيم



خبرني - ببالغ الحزن والاسى والرضى بقضاء الله وقدره ينعى ال الحنيفات وأبناء المرحوم الأستاذ موسى شحادة الحنيفات الفقيد الشاب طيب الذكر شقيقهم ، عبدالله موسى الحنيفات الذي وافته المنيه مساء يوم الجمعة .

تقبل التعازي يومي السبت والأحد في محافظة الطفيلة جمعية ارويم الخيرية ويوم الاثنين في ديوان ال السعودي مقابل مستشفى الرويال من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.

نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفواً وغفرانا .. وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. وأن يلهمنا بعده الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون