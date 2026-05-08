وفاة الحاجة فريدة عبدالحليم الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"



خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة (فريدة عبدالحليم الشيخ) في فلسطين



تقبل التعازي ولمدة يوم واحد للرجال في ديوان اهالي سنيريا الكائن على طريق ياجوز / حي الرشيد وللنساء في منزل اخت المتوفية ام قاسم الكائن في الرصيفة /دخلت صالون رائد وذلك يوم غد السبت من الساعة الخامسة وحتى الساعه العاشرة مساء.



إنا لله وإنا إليه راجعون

موقع الديوان



https://maps.google.com/?q=32.020622,36.008476