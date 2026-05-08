ترمب يعلن هدنة لـ3 أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتبارا من السبت

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة لـ3 أيام تبدأ السبت، وتبادل 1000 أسير من كل جانب.

ونشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهدنة التي ستستمر أيام السبت والأحد والاثنين، يؤمل أن تكون "بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة".

وشنّت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة الجمعة، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد لمدة يومين.

وقال زيلينسكي إنّه يجب إرساء وقف لإطلاق النار مع روسيا في الفترة بين 9 و11 أيار، مضيفا أن كييف تلقت موافقة موسكو على تبادل واسع للأسرى.

وأوضح زيلينسكي بعدما بادر الرئيس الأميركي ترامب إلى إعلان الاتفاق بين الطرفين، "تلقينا موافقة روسيا على إجراء تبادل للأسرى بصيغة ألف مقابل ألف. ويجب أيضا إرساء نظام لوقف إطلاق النار في 9 و10 و11 أيار".

وتابع"لقد تلقينا كذلك رسائل من بعض الدول القريبة من روسيا، تفيد بأن ممثلين لها يعتزمون الحضور إلى موسكو. هذه رغبة غريبة... في هذه الأيام. لا نوصي بذلك".

وأضاف "يريدون من أوكرانيا تصريحا لإقامة عرضهم حتى يتمكنوا من الخروج إلى الساحة بأمان لمدة ساعة واحدة مرة واحدة في السنة، ثم يواصلون القتل".

وكان زيلينسكي اقترح في وقت سابق هدنة تبدأ من 6 أيار، إلا أن الاقتراح لم يلق أي استجابة من الجانب الروسي.

وأكدت روسيا الهدنة وتبادلا لعدد كبير من الأسرى مع أوكرانيا.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين "أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلقة بوقف إطلاق النار من أجل تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

في الوقت الذي دعت روسيا السفارات الأجنبية إلى إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف، تحسبا لـ"ضربات انتقامية" في حال عرقلت أوكرانيا احتفالات "يوم النصر" السبت.