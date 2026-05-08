الاحد: 10 أيار 2026
سورية تعلن القبض على ضابط سابق متهم بالتورط في هجوم كيميائي

  • 08 أيار 2026
  • 22:18
خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الجمعة، عن إحباط فرار وإلقاء القبض على العميد الركن في قوات النظام الأسد، المدعو خردل أحمد ديوب، وذلك إثر عملية أمنية نوعية نفذتها وحدات قوى الأمن الداخلي بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة.

ملف الانتهاكات: من الكيماوي إلى الاغتيالات
كشفت الوزارة أن القيادي المقبوض عليه، والذي شغل سابقا منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في درعا، ثبت تورطه في جرائم جسيمة، أبرزها:

الهجمات الكيماوية: الإشراف على التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي المحرم دوليا أثناء خدمته في منطقة "حرستا".
لجنة الاغتيالات: إدارة ما يسمى "لجنة الاغتيالات" في محافظة درعا، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية بحق المدنيين.
الارتباط بميليشيات أجنبية: تنسيق العلاقات مع المخابرات الإيرانية وميليشيا "حزب الله" اللبناني، وتسهيل تحركات عناصر أجنبية تحت غطاء أمني.
 

تحقيق العدالة الانتقالية
أكدت الداخلية أنه جرى إحالة "ديوب" إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات قبل عرضه على القضاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى ملاحقة رموز النظام البائد الملطخة أيديهم بدماء الشعب، انطلاقا من مبدأ "عدم الإفلات من العقاب" وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في تحقيق عدالة ناجزة.

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
  • 2026-05-10 15:16
  • 2026-05-10 14:29
  • 2026-05-10 14:26
  • 2026-05-10 13:39
  • 2026-05-10 13:14