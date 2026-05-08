هتشوفي إيه؟.. كلمات زوجة هاني شاكر التي صدمت نبيلة عبيد

خبرني - خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي بعد رحيل الفنان هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عاماً، إثر أزمة صحية استمرت لأسابيع، انتهت بوفاته داخل أحد المستشفيات في فرنسا.

ورغم الآمال التي تمسك بها محبوه بعودته إلى القاهرة بعد رحلة العلاج، فإن حالته شهدت تدهوراً متسارعاً خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يعود جثمانه إلى مصر لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وفي كواليس مؤثرة، كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة هاني شاكر، مؤكدة أنها كانت على تواصل دائم مع زوجته السيدة نهلة توفيق خلال فترة علاجه في باريس.

وقالت نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الشمس" المصرية، إنها كانت موجودة في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع الماضية، وعلمت بوجود هاني شاكر هناك لتلقي العلاج، فقررت تأجيل عودتها إلى مصر ليومين أو ثلاثة للاطمئنان عليه.

وأضافت أنها كانت تتواصل باستمرار مع زوجته، لكنها شعرت من نبرة صوتها بحجم الألم والقلق الذي تعيشه، ما دفعها لطلب زيارة الفنان الراحل في المستشفى.. إلا أن الرد الذي تلقته من زوجته شكّل صدمة كبيرة لها، إذ قالت: "الكلمة اللي وجعاني لحد دلوقتي.. قالتلي: هتشوفي إيه؟".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها أصرت على التوجه إلى المستشفى لمساندة زوجته والوقوف إلى جانبها، وبالفعل ذهبت برفقة إحدى صديقاتها، لكنها لم تتمكن من الصعود إلى غرفة هاني شاكر. وقالت متأثرة: "فضلت قاعدة تحت المستشفى.. كلمة هتشوفي إيه مأثرة فيا ومخلّياني مش قادرة أفتح باب العربية".

وأضافت أنها عادت لاحقاً إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه، وفضّلت عدم الصعود، قبل أن تتواصل مجدداً مساءً مع زوجة الفنان الراحل، التي أخبرتها بأن حالته لا تزال كما هي.

وأكدت نبيلة عبيد أنها لا تستطيع التماسك في مثل هذه المواقف الإنسانية الصعبة، خاصة أنها مرت بتجربة مشابهة مع والدتها الراحلة، وهو ما جعلها تشعر بمدى قسوة اللحظات التي عاشتها أسرة هاني شاكر خلال أيامه الأخيرة.