صدور نظام معدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026

  08 أيار 2026
  • 20:24
خبرني - صدر في الجريدة الرسمية نظام رقم (18) لسنة 2026، نظام معدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان 2026.

ويقضي النظام، بأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُقرأ مع النظام الأصلي رقم (10) لسنة 1966 وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة.

وتضمن النظام إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي، واستبداله بنص جديد ينظم آلية منح المكافآت لأفراد الأمن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاماً.

وبموجب التعديل، يستحق الضابط مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين، فيما تُمنح مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من الخدمة، دون الإخلال بأي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات أخرى.

