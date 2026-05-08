ريال مدريد يعاقب طرفي المشاجرة بنصف مليون يورو

خبرني - أعلن ريال مدريد الجمعة فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح النادي، في بيان، أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبراً أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحادثة.

ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد، بسبب إصابة في الرأس تعرّض لها خلال المشادة، ووفقاً لما أعلنه ناديه الذي أشار إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين، بينما شارك تشواميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحاً للمشاركة في المباراة على ملعب "كامب نو".

وأوضح النادي الملكي أن اللاعبين أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي.

وجاء في بيان نادي العاصمة: كما قدما اعتذارهما للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأبديا استعدادهما لتقبل أي عقوبة يراها النادي مناسبة.