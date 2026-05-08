البرهان: لا تفاوض ولا سلام مع قوات الدعم السريع

خبرني - شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على "ألا تفاوض ولا سلام" مع قوات الدعم السريع.

وقال البرهان من منطقة الدروشاب بمحلية الخرطوم بحري اليوم الجمعة: "لن يستطيع أحد فرض حلول لا ترضي السودانيين".

كما أكد أن العاصمة "الخرطوم آمنة ومطمئنة وستظل كذلك".

أتى ذلك فيما قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مساء الأربعاء إن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش، محذراً من أن مقاتليه ما زالوا متمركزين على مشارف العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها في مارس (آذار) 2025. وأضاف لمجموعة من القوات في موقع لم يُكشف عنه: "لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، لكن لو استمروا بها (الجيش) 40 سنة فستستمر لغاية اقتلاعهم من جذورهم"، وفق تعبيره.

كما مضى دقلو قائلاً إن عناصر من الدعم السريع لم يغادروا العاصمة، مردفاً أن هؤلاء العناصر ما زالوا متمركزين على مشارف أم درمان، على الضفة الأخرى من نهر النيل مقابل وسط الخرطوم.