هبوط الأهلي لمصاف الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الوحدات

خبرني - هبط فريق الأهلي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام الوحدات بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وشهدت المباراة أفضلية لفريق الوحدات الذي فرض حضوره الهجومي على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل هدفين منحاه الأفضلية، مقابل محاولات من الأهلي للعودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، إلا أن النتيجة بقيت لصالح الوحدات حتى صافرة النهاية.

وتجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة، ليرافق فريق السرحان إلى دوري الدرجة الأولى مع ختام الموسم الحالي.

في المقابل، رفع الوحدات رصيده إلى 54 نقطة، لينهي الموسم في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

وفاز فريق شباب الأردن على فريق السرحان بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد عمان الدولي.

وشهدت المباراة أفضلية لفريق شباب الأردن الذي فرض حضوره الهجومي خلال مجريات اللقاء، ونجح في الوصول إلى الشباك مرتين، مقابل محاولات من السرحان للعودة إلى المباراة، إلا أن النتيجة بقيت لصالح شباب الأردن حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، ضمن شباب الأردن البقاء رسميًا في دوري المحترفين للموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد السرحان عند 6 نقاط في المركز الأخير مع ختام منافسات الموسم الحالي.