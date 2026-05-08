التشكيلة الرسمية لقمة الفيصلي والحسين إربد.. أسماء

خبرني - أعلن الجهاز الفني لكل من ناديي الحسين إربد والفيصلي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الحسم الليلة على ستاد مدينة الحسن، حيث جاءت الاختيارات لتعكس الرغبة الواضحة في السيطرة على وسط الميدان والاندفاع الهجومي المبكر.

قائمة الحسين إربد

يدخل المتصدر اللقاء بتشكيلة متوازنة معتمداً على كثافة هجومية:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: سليم عبيد، سعد الروسان، محمد أبو غوش، يوسف أبو الجزر.

خط الوسط: رجائي عايد، يوسف قشي، يوسف أبو جلبوش (صيصا).

خط الهجوم: محمود المرضي، عارف الحاج، رزق بني هاني.

قائمة الفيصلي

في المقابل، يدخل الفيصلي اللقاء بشعار "الفوز ولا بديل":

حراسة المرمى: نور بني عطية.

خط الدفاع: حسام أبو الذهب، مهند خير الله، محمد الحمروني، أنس بدوي.

خط الوسط: خالد زكريا، فضل هيكل، أجاغون، محمد كلوب.

خط الهجوم: مجدي العطار، أحمد العرسان.