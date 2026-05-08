أردني يفوز بعضوية مجلس بلدي في لندن

  • 08 أيار 2026
  • 18:39
خبرني - حقق الدكتور حسام الحراحشة، إنجازاً جديداً بعد فوزه بعضوية مجلس بلدي ساوث أكتن في لندن عن حزب الخضر، وذلك في الانتخابات المحلية التي جرت أمس في بريطانيا، وسط أجواء تنافسية ومشاركة واسعة من أبناء الجاليات العربية والمجتمع المحلي.

وجاء فوز الدكتور الحراحشة في المجلس البلدي- الذي يعتبر معقلاً تاريخياً لحزب العمال- بعد حملة انتخابية ركزت على تعزيز التواصل المجتمعي، ودعم قضايا التعليم والشباب، والعمل على تطوير الخدمات المحلية بما يخدم مختلف فئات المجتمع المحلي.

ويعكس هذا الإنجاز حضور الكفاءات الأردنية والعربية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية والمجتمعية في بريطانيا.

ووجّه الدكتور الحراحشة الشكر لجميع من سانده خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جاداً لخدمة السكان وتعزيز قيم التعاون والانفتاح والتنوع داخل المجتمع البريطاني.

ويُنظر إلى هذا الفوز على أنه خطوة مهمة من شأنها تعزيز حضور أبناء الجاليات العربية في مواقع صنع القرار المحلي داخل المملكة المتحدة.

