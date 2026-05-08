*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

البرازيل تنوي تمديد عقد أنشيلوتي

  • 08 أيار 2026
  • 17:58
البرازيل تنوي تمديد عقد أنشيلوتي

خبرني - يعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الإعلان عن تمديد عقد مدرب منتخبه الوطني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن رئيسه سمير شاود.

ويجري أنشيلوتي، البالغ 66 عاما، مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي منذ عدة أشهر لمواصلة التعاون بعد كأس العالم المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصرح شاود للصحافيين اليوم الخميس أنه "متأكد" من أن تمديد عقد المدرب الإيطالي مع أبطال العالم خمس مرات سيُعلن رسميا "قبل انطلاق كأس العالم".

وأضاف الرئيس من فورتاليزا خلال معرض "فوت برو اكسبو"، وهو حدث رياضي متعلق بصناعة الرياضة البرازيلية، أنه "لا تزال هناك بعض الترتيبات القانونية التي يتعين إجراؤها، سواء من قبل محاميه أو من قبلنا".

وأعرب أنشيلوتي مرارا وتكرارا عن رغبته في مواصلة التعاون مع الاتحاد البرازيلي والذي بدأ في يونيو الماضي، بهدف إعادة منتخب "سيليساو" إلى القمة.

ومن المتوقع أن يعلن مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن تشكيلته لكأس العالم في 18 مايو في ريو دي جانيرو.

يخوض "راقصو السامبا" مباراتهم التحضيرية الأخيرة على أرضهم قبل انطلاق كأس العالم أمام بنما على ملعب ماراكانا الشهير في 31 مايو.

وسيقيم المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرزي خلال منافسات المونديال، وسيواجه منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بأجوبة سريعة.. محمد صلاح يكشف كواليس مهمة في حياته
بأجوبة سريعة.. محمد صلاح يكشف كواليس مهمة في حياته
  • 2026-05-10 15:13
قبل المونديال .. الفيفا يسلط الضوء على صبرة والفاخوري
قبل المونديال .. الفيفا يسلط الضوء على صبرة والفاخوري
  • 2026-05-10 14:23
بعد لامين جمال.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل كلاسيكو مدريد
بعد لامين جمال.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل كلاسيكو مدريد
  • 2026-05-10 12:30
(صلاح لا يكذب).. ردود جماهير ليفربول تجاه سلوت بعد تعادل ليفربول
(صلاح لا يكذب).. ردود جماهير ليفربول تجاه سلوت بعد تعادل ليفربول
  • 2026-05-10 11:13
ميسي يواصل التألق في الدوري الأميركي
ميسي يواصل التألق في الدوري الأميركي
  • 2026-05-10 11:11
الليلة.. صراع اللقب يشتعل في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة
الليلة.. صراع اللقب يشتعل في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد والقنوات ال...
  • 2026-05-10 10:19