البرازيل تنوي تمديد عقد أنشيلوتي

خبرني - يعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الإعلان عن تمديد عقد مدرب منتخبه الوطني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن رئيسه سمير شاود.

ويجري أنشيلوتي، البالغ 66 عاما، مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي منذ عدة أشهر لمواصلة التعاون بعد كأس العالم المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصرح شاود للصحافيين اليوم الخميس أنه "متأكد" من أن تمديد عقد المدرب الإيطالي مع أبطال العالم خمس مرات سيُعلن رسميا "قبل انطلاق كأس العالم".

وأضاف الرئيس من فورتاليزا خلال معرض "فوت برو اكسبو"، وهو حدث رياضي متعلق بصناعة الرياضة البرازيلية، أنه "لا تزال هناك بعض الترتيبات القانونية التي يتعين إجراؤها، سواء من قبل محاميه أو من قبلنا".

وأعرب أنشيلوتي مرارا وتكرارا عن رغبته في مواصلة التعاون مع الاتحاد البرازيلي والذي بدأ في يونيو الماضي، بهدف إعادة منتخب "سيليساو" إلى القمة.

ومن المتوقع أن يعلن مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن تشكيلته لكأس العالم في 18 مايو في ريو دي جانيرو.

يخوض "راقصو السامبا" مباراتهم التحضيرية الأخيرة على أرضهم قبل انطلاق كأس العالم أمام بنما على ملعب ماراكانا الشهير في 31 مايو.

وسيقيم المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرزي خلال منافسات المونديال، وسيواجه منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة.