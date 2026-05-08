روبيو: ننتظر رد إيران على مقترح لإنهاء الحرب

خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تنتظر، الجمعة، رد إيران على مقترح أميركي لإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في أن يفتح الرد الباب أمام "عملية تفاوض جادة".

وجاءت تصريحات روبيو في وقت شهدت فيه منطقة الخليج تصعيدًا جديدًا بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن الجيش الأميركي شنّ مزيدًا من الغارات الجوية الجمعة، استهدفت ناقلات قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار المفروض على إيران، فيما أفادت وكالة إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك قرب مضيق هرمز، دون معرفة أسبابه.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها منعت أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك السفن قادرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل نفط، بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار.

وقال ترامب إن ثلاث مدمرات أميركية تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكداً أنها عبرت "بنجاح كبير" من دون أضرار، بينما تكبد المهاجمون الإيرانيون "خسائر جسيمة". وأضاف لاحقًا: "لقد عبثوا معنا اليوم.. فدمرناهم".

في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط وسفينة أخرى، إضافة إلى شن غارات على جزيرة قشم ومناطق ساحلية قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها ردت باستهداف سفن عسكرية أميركية شرق المضيق.

ورغم التصعيد، أفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقًا بأن "الوضع عاد إلى طبيعته" في الجزر والمدن الساحلية المطلة على مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل إطلاق النار.

وامتد التوتر إلى الإمارات، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

وعلى وقع التصعيد، قفزت أسعار النفط العالمية، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 40% منذ أواخر فبراير، وفق بيانات الجمعية الأميركية للسيارات.

وفي السياق الدبلوماسي، أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، قائلاً إن طهران تدرك أنها "لن تحصل أبدًا على سلاح نووي"، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق "في أي يوم".

في المقابل، شددت إيران على أنها لم تحسم قرارها بشأن المقترح الأميركي، فيما أكدت استمرار ملاحقة من تصفهم بـ"الجواسيس والخونة"، بعد حملة اعتقالات وإعدامات بتهم التجسس لصالح إسرائيل.